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Барселона сделала запрос по трансферу лидера Тоттенхэма

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Кристиан Эриксен в скором времени может сменить клубную прописку.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Испанская Барселона заинтересована в приобретении лидера Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

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Как сообщает Sky Sports, “сине-гранатовые“ уже сделали запрос относительно трансфера 27-летнего атакующего хавбека.

Отметим, что сам Эриксен сообщил президенту “шпор“ Даниэлю Леви о своем желании перейти в Интер в январе. “Нерадзурри“ уверены в осуществлении этой сделки.

Ранее сообщалось, что голкипер Тоттенхэма вернулся к тренировкам после серьезной травмы локтя.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, Тоттенхэм, Кристиан Эриксен, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, трансфер
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