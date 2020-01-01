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Вратарь Барселоны выбыл на неопределенный срок

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Пока неизвестно, когда бразилец сможет вернуться.
Нето
Нето
Getty Images

Вратарь Барселоны Нето получил травму в кубковом матче против Эйвиссы (2:1), об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Бразильский футболист получил повреждение на 50-й минуте матча после столкновения с одноклубником Клеманом Ленгле и соперником.

После прохождение медицинского обследование стало известно, что у Нето вывих левой лодыжки. Сроки восстановления не сообщаются.

В текущем сезоне Нето провел 4 поединка в составе Барселоны во всех турнирах.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ибица Эйвисса - Барселона.

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Теги: Нето, Барселона, Кубок Испании, футбол, травма
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