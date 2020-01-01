Сетьен - о матче с Ибицей: Сыграть иначе на этом газоне это было бы труднее

Испанский специалист отметил, что игра его подопечных ему не понравилось.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал победу над Ибицей (2:1) в рамках 1/16 Кубка Испании.

“Наша команда мне не понравилась. Я бы предпочёл, чтобы все было иначе. Однако на таком газоне это было бы труднее.

Соперник интенсивно и агрессивно действовал в обороне, это было нелегко. Сделаем из этого выводы. Когда что-то получается плохо, вы можете это улучшить.

Эйвисса заслуживает большой похвалы, они провели очень хороший матч. Нам было нелегко. Нам было трудно. Кроме того, они первыми забили гол, и это все усложнило“, - цитирует наставника каталонцев Marca.

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