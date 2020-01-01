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Ибица Эйвисса - Барселона 1:2 видео голов и обзор матча Кубка Испании

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Каталонцы в непростом матче одержали победу в Кубке Короля.

Ибица - Барселона: видео голов
Ибица - Барселона: видео голов
Getty Images

Барселона в тяжелом матче обыграла Ибицу Эйвиссу, выступающую в третьем по силе дивизионе Испании.

Каталонцы вырвали победу в поединке 1/16 финала Кубка Испании благодаря дублю Антуана Гризманна во втором тайме. Примечательно, что второй гол француз забил на 90+5 минуте встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Ибица - Барселона:

Ибица Эйвисса - Барселона 1:2
Голы: Кабаллье, 9 - Гризманн, 72, 90+5

Ибица: Паррено - Кике, Фуэнте, Гомес, Грима - Перес, Нуньес, Лара (Сибо, 77) - Оливейра, Родадо (Мендоса, 73), Кабалье (Карбиа, 86)

Барселона: Нето - Роберто, Ленгле, Фирпо - Семеду, Ракитич (Видаль, 81), Де Йонг, Пуч (Артур, 71), Фати - Перес (Альба, 59), Гризманн

Предупреждения: Кике, Мендоса, Сибо, Грима, Нуньес - Фати

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Теги: Барселона, Кубок Испании по футболу, Кубок Короля, Кубок Испании, футбол, видео голов, обзор матча
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