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Барселона добыла непростую победу над Эйвиссой в Кубке Испании

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Каталонцы с трудом пробились в следующий раунд Кубка страны.
Барселона обыграла Эйвиссу
Барселона обыграла Эйвиссу
FC Barcelona

Барселона одержала выездную победу над Эйвиссой, представляющей третью лигу Испании. Матч состоялся в рамках 1/16 финала Кубка страны.

Счет открыли хозяева - в первом тайме точным ударом отметился Кабалье.

Дубль Гризманна во второй половине встречи принес каталонцам выход в 1/8 турнира.

Эйвисса - Барселона 1:2
Голы: Кабаллье, 9 - Гризманн, 72, 90+5

Эйвисса: Паррено - Кике, Фуэнте, Гомес, Грима - Перес, Нуньес, Лара (Сибо, 77) - Оливейра, Родадо (Мендоса, 73), Кабалье (Карбиа, 86)

Барселона: Нето - Роберто, Ленгле, Фирпо - Семеду, Ракитич (Видаль, 81), Де Йонг, Пуч (Артур, 71), Фати - Перес (Альба, 59), Гризманн

Предупреждения: Кике, Мендоса, Сибо, Грима, Нуньес - Фати

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Теги: футбол, Барселона, Кубок Испании
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