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Касильяс может возглавить Королевскую испанскую футбольную федерацию

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Вратарь получил поддержку со стороны Ассоциации испанских футболистов.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Голкипер Порту Икер Касильяс будет баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщает Marca.

Источник утверждает, что кандидатуру испанца поддерживает Ассоциация испанских футболистов.

Отмечается, что в ближайшее время действующий глава организации Луис Рубиалес предстанет перед судом по обвинению в нанесении телесных повреждений женщине-архитектору, которая делала перепланировку его дома.

Напомним, в мае 2019 года Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке Порту. В октябре он начал заниматься в тренажерном зале, но пока неизвестно, продолжит ли он карьеру футболиста.

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Теги: футбол, Икер Касильяс, Федерация футбола Испании
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