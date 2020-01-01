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Реал и Тоттенхэм ведут переговоры о трансфере Бэйла - El Chiringuito

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Валлиец может вернуться в чемпионат Англии.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Тоттенхэм хочет вернуть полузащитника Гарета Бэйла из Реала, сообщает El Chiringuito.

По информации издания, президенты клубов Дэниэл Леви и Флорентино Перес провели встречу в Мадриде и обсудили потенциальный трансфер.

“Шпоры“ готовы заплатить за футболиста 30 миллионов евро, которые требуют мадридцы.

Отмечается, что Леви хотел узнать, рассчитывает ли главный тренер Реала Зинедин Зидан на валлийца, который не имеет достаточной игровой практики в команде.

На данный момент неизвестно, когда может состоится переход: в зимнее трансферное окно или летом.

В этом сезоне Бэйл провел 12 матчей за Реал в чемпионате Испании, где забил два гола.

Ранее агент Бэйла рассказал о будущем Гарета в Реале.

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Теги: футбол, Гарет Бэйл, Реал, Тоттенхэм
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