Реал и Тоттенхэм ведут переговоры о трансфере Бэйла - El Chiringuito

Валлиец может вернуться в чемпионат Англии.

Тоттенхэм хочет вернуть полузащитника Гарета Бэйла из Реала, сообщает El Chiringuito.

По информации издания, президенты клубов Дэниэл Леви и Флорентино Перес провели встречу в Мадриде и обсудили потенциальный трансфер.

“Шпоры“ готовы заплатить за футболиста 30 миллионов евро, которые требуют мадридцы.

Отмечается, что Леви хотел узнать, рассчитывает ли главный тренер Реала Зинедин Зидан на валлийца, который не имеет достаточной игровой практики в команде.

На данный момент неизвестно, когда может состоится переход: в зимнее трансферное окно или летом.

В этом сезоне Бэйл провел 12 матчей за Реал в чемпионате Испании, где забил два гола.

Ранее агент Бэйла рассказал о будущем Гарета в Реале.