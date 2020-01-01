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Нападающий Реала едва не стал жертвой ограбления в торговом центре

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Неизвестный выхватил у Мариано Диаса сумки с покупками.
Мариано Диас
Мариано Диас
Getty Images

Форвард Реала Мариано Диас едва не стал жертвой ограбления в Мадриде (Испания), сообщает Marca.

По информации издания, сегодня, 22 января, футболист вместе со своей девушкой выходил из торгового центра. В этот момент к нему подбежал неизвестный и выхватил у доминиканца пакеты с покупками из рук. Двое прохожих погнались за вором, который бросил сумки и скрылся.

Футболист забрал свои вещи и принял решение не заявлять в полицию.

Ранее сообщалось, что в Испании ограбили дом футболиста Барселоны.

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Теги: футбол, Мариано Диас, ограбление
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