Команда боролась за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Игроки Осасуны в 2013 году Getty Images

Бывший директор Осасуны Анхель Луис Вискай признался в суде, что между испанскими клубами происходили договорные матчи, сообщает Marca.

По информации фунционера, команда из Памплоны, борясь за выживание в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и 2013/14, заплатила Хетафе и Бетису за победы над ними, а также Эспаньолу за ничейный результат.

Вискай заявил, что Хетафе получил 400 тысяч евро за поражение в 2013 году, а Бетис - 250 тысяч.

Кроме того, Осасуна стимулировала соперников Депортиво и Сельты, с которыми клуб боролся за выживание в Ла Лиге.

Отметим, что на этом заседании представителей Хетафе, Бетиса и других клубов не заслушивали.

Ранее сообщалось, что полиция остановила следствие по договорным матчам с участием украинских клубов.