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Экс-директор Осасуны признался в участии клуба в договорных матчах

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Команда боролась за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Игроки Осасуны в 2013 году
Игроки Осасуны в 2013 году
Getty Images

Бывший директор Осасуны Анхель Луис Вискай признался в суде, что между испанскими клубами происходили договорные матчи, сообщает Marca

По информации фунционера, команда из Памплоны, борясь за выживание в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и 2013/14, заплатила Хетафе и Бетису за победы над ними, а также Эспаньолу за ничейный результат.

Вискай заявил, что Хетафе получил 400 тысяч евро за поражение в 2013 году, а Бетис - 250 тысяч. 

Кроме того, Осасуна стимулировала соперников Депортиво и Сельты, с которыми клуб боролся за выживание в Ла Лиге. 

Отметим, что на этом заседании представителей Хетафе, Бетиса и других клубов не заслушивали.

Ранее сообщалось, что полиция остановила следствие по договорным матчам с участием украинских клубов.

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Теги: футбол, Осасуна, договорные матчи, Ла Лига, чемпионат Испании
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