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Барселона намерена приобрести игрока Интера за невероятную сумму

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Каталонский клуб готов потратить 120 миллионов евро за футболиста.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Барселона хочет приобрести футболиста Интера Лаутаро Мартинеса, об этом сообщает журналистка TNT Sports и Diario Sport.

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По информации источника, “сине-гранатовые“ готовы потратить 120 миллионов евро на игрока.

Отмечается, что Барселона хочет купить аргентинца в зимнее трансферное окно.

Ранее главный тренер каталонского клуба прокомментировал информацию по поводу покупки нового нападающего. 

Напомним, что Луис Суарес выбыл на четыре месяца из-за травмы.

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Теги: Барселона, Лаутаро Мартинес, Интер, футбол
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