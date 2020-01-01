Барселона намерена приобрести игрока Интера за невероятную сумму
Каталонский клуб готов потратить 120 миллионов евро за футболиста.
Барселона хочет приобрести футболиста Интера Лаутаро Мартинеса, об этом сообщает журналистка TNT Sports и Diario Sport.
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По информации источника, “сине-гранатовые“ готовы потратить 120 миллионов евро на игрока.
Отмечается, что Барселона хочет купить аргентинца в зимнее трансферное окно.
Ранее главный тренер каталонского клуба прокомментировал информацию по поводу покупки нового нападающего.
Напомним, что Луис Суарес выбыл на четыре месяца из-за травмы.
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