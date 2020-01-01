Тренер Барселоны - о новом нападающем: Обсуждали это с клубом, но вам ничего не скажу

"Сине-гранатовые" изучают возможные варианты.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал подробности поиска нового нападающего.

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“У нас ведутся разговоры с руководством клуба. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу. Сейчас мои мысли по поводу игр с Ибицей и Валенсией.

Мы должны тщательно изучить все варианты. После этого мы примем решение. Я не могу ответить на этот вопрос и не собираюсь этого делать. Мы с клубом кое-что обсуждали, но без конкретики.

Это проблема, которая касается только клуба. Я предпочел бы, чтобы меня об этом не спрашивали, ведь я не собираюсь ничего говорить“, - цитирует Сетьена Diario Sport.

Напомним, что Суарес выбыл на четыре месяца из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Барселона подписала нападающего Альбасете.