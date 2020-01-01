Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Барселоны - о новом нападающем: Обсуждали это с клубом, но вам ничего не скажу

Комментариев: 0
"Сине-гранатовые" изучают возможные варианты.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал подробности поиска нового нападающего.

Читай также: Месси - первый игрок, который забивал в Ла Лиге 16 лет подряд

“У нас ведутся разговоры с руководством клуба. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу. Сейчас мои мысли по поводу игр с Ибицей и Валенсией.

Мы должны тщательно изучить все варианты. После этого мы примем решение. Я не могу ответить на этот вопрос и не собираюсь этого делать. Мы с клубом кое-что обсуждали, но без конкретики.

Это проблема, которая касается только клуба. Я предпочел бы, чтобы меня об этом не спрашивали, ведь я не собираюсь ничего говорить“, - цитирует Сетьена Diario Sport.

Напомним, что Суарес выбыл на четыре месяца из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Барселона подписала нападающего Альбасете.

Поделись:
Теги: Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь