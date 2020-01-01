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Легенда Барселоны может вернуться в команду

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Главный тренер клуба заинтересован в возвращение полузащитника.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал, какого футболиста хотел бы видеть в каталонском клубе.

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“Кого бы из легенд я хотел бы вернуть в Барселону? Иньесту.

Он еще не завершил карьеру. Может быть, у нас получится вернуть его в клуб“, - приводит слова Сетьена Sport.

Напомним, что Иньеста покинул Барселону в 2018 году, перейдя в японский Виссел Кобе.

Ранее сообщалось, что Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Андрес Иньеста, футбол, Ла Лига
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