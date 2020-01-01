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Новичок Реала: С нетерпением жду встречи с командой

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Рейниер признался, что поддерживает мадридцев с детства.
Рейниер
Рейниер
Getty Images

Полузащитник Рейниер прокомментировал свой переход в мадридский Реал.

“Реал - величайшая команда. Когда я был младше, мы с моим отцом смотрели матчи “Галактикос“. С тех пор я влюблен в эту команду.

С нетерпением жду встречи со всеми. Невероятно знать, что я смогу встретиться с Раулем и Зиданом - двумя легендами Реала“, - цитирует бразильца Marca.

Напомним, контракт Рейниера рассчитан до лета 2026 года.

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Теги: футбол, Рейниер, Реал
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