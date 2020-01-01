Барселона подписала нападающего Альбасете

Рей Манай будет выступать за вторую команду каталонцев.

Форвард Альбасете Рей Манай стал игроком Барселоны, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Отмечается, что футболист будет выступать за вторую команду каталонцев.

Контракт рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных составит 50 миллионов евро.

Вашему вниманию видео лучших моментов с участием Маная:

В этом сезоне албанец сыграл за Альбасете в 11 матчах Сегунды, где забил три гола.

Манай является воспитанником миланского Интера. На его счету четыре матча за первую команду “нерадзурри“.