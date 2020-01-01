Бускетс: Мы не будем сравнивать Сетьена с Вальверде

Испанец надеется, что его команда сможет выиграть все возможные титулы.

Полузащитник Барселоны Серхио Буткетс прокомментировал матч против Гранады (1:0), который стал первым для Кике Сетьена во главе каталонцев.

“Мы чувствуем себя хорошо в завершающей фазе поединка. Я думаю, что в целом мы играли качественно, но Гранада заставила нас работать на победу.

Мы не намерены сравнить нового тренера со старым. Сейчас мы работаем с Сетьеном, и вы увидите, что мы пытаемся делать то, о чем он нас просит.

В команде присутствует импульс, и мы надеемся, что мы сможем выиграть все возможные титулы“, - цитирует Бускетса Marca.

На данный момент Барселона возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 43 пункта.