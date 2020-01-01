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Бускетс: Мы не будем сравнивать Сетьена с Вальверде

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Испанец надеется, что его команда сможет выиграть все возможные титулы.
Серхио Буткетс
Серхио Буткетс
Getty Images

Полузащитник Барселоны Серхио Буткетс прокомментировал матч против Гранады (1:0), который стал первым для Кике Сетьена во главе каталонцев.

“Мы чувствуем себя хорошо в завершающей фазе поединка. Я думаю, что в целом мы играли качественно, но Гранада заставила нас работать на победу.

Мы не намерены сравнить нового тренера со старым. Сейчас мы работаем с Сетьеном, и вы увидите, что мы пытаемся делать то, о чем он нас просит.

В команде присутствует импульс, и мы надеемся, что мы сможем выиграть все возможные титулы“, - цитирует Бускетса Marca.

На данный момент Барселона возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 43 пункта.

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Теги: футбол, Кике Сетьен, Серхио Бускетс, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
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