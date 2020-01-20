Реал объявил о переходе молодого таланта из Бразилии

Рейниер продолжит карьеру в Испании.

Полузащитник Фламенго Рейниер перешел в мадридский Реал, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист присоединится ко второй команде мадридцев - Кастилье после предолимпийского турнира, в котором он участвует со сборной Бразилии.

Смотрите видео лучших моментов с участием Рейниера:

В прошлом сезоне Рейниер сыграл в 14 матчах чемпионата Бразилии, где отметился шестью голами.