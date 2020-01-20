Реал объявил о переходе молодого таланта из Бразилии
Рейниер продолжит карьеру в Испании.
Полузащитник Фламенго Рейниер перешел в мадридский Реал, сообщает пресс-служба испанского клуба.
#WelcomeReinier pic.twitter.com/FaVxmrGJIf— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 20, 2020
Контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист присоединится ко второй команде мадридцев - Кастилье после предолимпийского турнира, в котором он участвует со сборной Бразилии.
Смотрите видео лучших моментов с участием Рейниера:
В прошлом сезоне Рейниер сыграл в 14 матчах чемпионата Бразилии, где отметился шестью голами.
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