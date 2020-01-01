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Лунин - самый дорогой вратарь Сегунды

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Украинец также самый дорогой игрок собственной команды.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/RealOviedo

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, который ныне выступает за Реал Овьедо на правах аренды, стал самым дорогим голкипером испанской Сегунды.

Трансферная стоимость украинца оценивается в три миллиона евро. Первую строчку Лунин делит с вратарем Райо Вальекано Столе Димитриевски.

Отметим, что Лунин является самым дорогим футболистом Реала Овьедо. Вторую строчку по трансферной стоимости занимает панамец Эдгар Йоэль Барсенас, стоимость которого оценивается в один миллион и двести тысяч евро.

Напомним, что в последнем матче Реал Овьедо сумел вырвать ничью в компенсированное время ко второму тайму.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Овьедо, Сегунда, футбол
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