Лунин - самый дорогой вратарь Сегунды

Украинец также самый дорогой игрок собственной команды.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, который ныне выступает за Реал Овьедо на правах аренды, стал самым дорогим голкипером испанской Сегунды.

Трансферная стоимость украинца оценивается в три миллиона евро. Первую строчку Лунин делит с вратарем Райо Вальекано Столе Димитриевски.

Отметим, что Лунин является самым дорогим футболистом Реала Овьедо. Вторую строчку по трансферной стоимости занимает панамец Эдгар Йоэль Барсенас, стоимость которого оценивается в один миллион и двести тысяч евро.

Напомним, что в последнем матче Реал Овьедо сумел вырвать ничью в компенсированное время ко второму тайму.