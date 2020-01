Месси - первый игрок, который забивал в Ла Лиге 16 лет подряд

В 20-м туре Ла Лиги Барселона дома принимал Гранаду.

Единственный гол в матче на 75-й матча забил Лионель Месси. Аргентинский нападающий не только принес победу “сине-гранатовым“, но и также установил уникальное достижение.

Лионель Месси - первый игрок, который забивает в Ла Лиге на протяжении 16 лет подряд.

🎯 - Lionel Messi is the 1st player to score a La Liga goal in all 16 calendar years since 2005. Only Cristiano Ronaldo (18), Giampaolo Pazzini (17) and Jimmy Briand (17) are currently on a longer active scoring run in Europe's top 5 leagues. #BarçaGranada #ForçaBarça