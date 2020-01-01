Овьедо с Луниным вырвал ничью в матче с Уэской

Украинец вновь вышел в старте.

В поединке 24-го тура испанской Сегунды Реал Овьедо дома сыграл вничью с Уэской (1:1).

Уэска забила первой. На 54-й минуте Евгений Вальдеррама огорчил хозяев. Лишь на 90+7 минуте Ибраима Бальде сумел сровнять счет в матче.

Стоит отметить, что ворота хозяев защищал Андрей Лунин. Несмотря на пропущенный гол, он сумел несколько раз выручить команду и показал уверенную игру.

Реал Овьедо – Уэска 1:1

Голы: Бальде, 90+7 – Вальдеррама, 54.