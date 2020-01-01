Реал одержал уверенную победу над Севильей

Каземиро отличился дублем за "сливочных".

Реал принимал Севилью в рамках 20-го тура чемпионата Испании.

Благодаря дублю Каземиро "сливочные" одержали победу над соперником, заработав три очка в свой арсенал.

Реал - Севилья 2:1

Голы: Каземиро, 57, 69 - де Йонг, 64

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Милитан, Марсело (Менди, 71) - Модрич, Каземиро, Кроос - Л. Васкес, Йович (Бензема, 62), Родриго (Винисиус, 62)

Севилья: Вацлик - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Банега (Лопеш, 80), Фернандо, Гудель - Ф. Васкес (Торрес, 75), де Йонг, Эль Хаддади (Эн-Несири, 66)

Предупреждения: Модрич, Карвахаль, Каземиро - Банега

На данный момент Реал лидирует в таблице Ла Лиги с 43 очками, опережая Барселону, которая имеет матч в запасе, на 3 балла.