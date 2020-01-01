Реал одержал уверенную победу над Севильей
Каземиро отличился дублем за "сливочных".
Реал принимал Севилью в рамках 20-го тура чемпионата Испании.
Благодаря дублю Каземиро "сливочные" одержали победу над соперником, заработав три очка в свой арсенал.
Реал - Севилья 2:1
Голы: Каземиро, 57, 69 - де Йонг, 64
Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Милитан, Марсело (Менди, 71) - Модрич, Каземиро, Кроос - Л. Васкес, Йович (Бензема, 62), Родриго (Винисиус, 62)
Севилья: Вацлик - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Банега (Лопеш, 80), Фернандо, Гудель - Ф. Васкес (Торрес, 75), де Йонг, Эль Хаддади (Эн-Несири, 66)
Предупреждения: Модрич, Карвахаль, Каземиро - Банега
На данный момент Реал лидирует в таблице Ла Лиги с 43 очками, опережая Барселону, которая имеет матч в запасе, на 3 балла.
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