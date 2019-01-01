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Алавес обыграл Леванте в матче чемпионата Испании

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Алавес прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию.
Алавес обыграл Леванте в матче чемпионата Испании

В матче 20-го тура Примеры Алавес обыграл на выезде Леванте со счетом 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил полузащитник баскского клуба Алеиш Видаль.

Леванте – Алавес 0:1
Гол: Видаль, 64.

Леванте: Фернандес – Коке, Кабако, Постиго, Тоньо – Моралес (Эрнани, 66), Радоя, Мелеро (Барди, 55), Кампанья – Рохер Марти, Майораль (Леон, 79).

Алавес: Пачеко – Химо Наварро, Лагуардиа, Эли, Дуарте – Алеиш Видаль (Пере Понс, 82), Ману Гарсия, Камараса (Агиррегабириа, 89), Риоха (Сайнс, 64) – Хоселу, Лукас Перес.

Предупреждения: Мелеро, Кабако – Эли, Химо Наварро, Дуарте, Камараса.

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