Алавес обыграл Леванте в матче чемпионата Испании

Алавес прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию.

В матче 20-го тура Примеры Алавес обыграл на выезде Леванте со счетом 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил полузащитник баскского клуба Алеиш Видаль.

Леванте – Алавес 0:1

Гол: Видаль, 64.

Леванте: Фернандес – Коке, Кабако, Постиго, Тоньо – Моралес (Эрнани, 66), Радоя, Мелеро (Барди, 55), Кампанья – Рохер Марти, Майораль (Леон, 79).

Алавес: Пачеко – Химо Наварро, Лагуардиа, Эли, Дуарте – Алеиш Видаль (Пере Понс, 82), Ману Гарсия, Камараса (Агиррегабириа, 89), Риоха (Сайнс, 64) – Хоселу, Лукас Перес.

Предупреждения: Мелеро, Кабако – Эли, Химо Наварро, Дуарте, Камараса.