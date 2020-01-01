Рамос и Бэйл вне заявки Реала на матч против Севильи

Футболисты пропустят матч 20-го тура чемпионата Испании.

Игроки Реала Серхио Рамос и Гарет Бэйл не примут участия в матче 20-го тура Ла Лиги против Севильи.

Рамос получил травму голеностопа в финале Суперкубка Испании против мадридского Атлетико и сейчас находится на восстановлении.

Бэйл же уже восстановился после травмы, но в заявку команды так и не попал. По информации AS, такое решение принял тренерский штаб без объявления причины.

Матч Реал - Севилья состоится сегодня, 18 января, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Ранее сообщалось, что агент Гарета Бэйла рассказал о будущем футболиста в Реале.