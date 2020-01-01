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Рамос и Бэйл вне заявки Реала на матч против Севильи

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Футболисты пропустят матч 20-го тура чемпионата Испании.
Серхио Рамос и Гарет Бэйл
Серхио Рамос и Гарет Бэйл
Getty Images

Игроки Реала Серхио Рамос и Гарет Бэйл не примут участия в матче 20-го тура Ла Лиги против Севильи.

Рамос получил травму голеностопа в финале Суперкубка Испании против мадридского Атлетико и сейчас находится на восстановлении.

Бэйл же уже восстановился после травмы, но в заявку команды так и не попал. По информации AS, такое решение принял тренерский штаб без объявления причины.

Матч Реал - Севилья состоится сегодня, 18 января, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Ранее сообщалось, что агент Гарета Бэйла рассказал о будущем футболиста в Реале.

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Теги: Серхио Рамос, Гарет Бэйл, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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