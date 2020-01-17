Овьедо провел презентацию Лунина

Украинец рассказал, почему согласился перейти в команду.

Андрей Лунин twitter.com/RealOviedo

Овьедо официально представил голкипера Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому Реалу. На пресс-конференции украинец прокомментировал свой переход в команду.

“Я знаю, что у этого клуба много амбиций. Я благодарен, что они выбрали меня. Я согласился перейти сюда, потому что хочу расти вместе с командой. Я хочу играть, побеждать с командой, работать и совершенствоваться здесь.

twitter.com/RealOviedo

Мы попытаемся одержать победу в следующем матче. Я прошу прощения за вчерашнюю ошибку. Ошибки помогают расти.

twitter.com/RealOviedo

Сегунда очень похожа на Ла Лигу, здесь все команды конкурентоспособны. Мои партнеры по команде очень хороши, они мне очень помогают. Надеюсь, что в конце сезона мы займем высокое место в турнирной таблице“, - заявил Лунин.

Напомним, накануне Андрей Лунин провел дебютный матч за Овьедо.