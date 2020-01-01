Президент Федерации футбола Испании предстанет перед судом

Испанец подал ответный иск.

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес предстанет перед судом, об этом сообщает Las Provincias.

По информации источника, испанец обвиняется в причинении телесных повреждений женщине-архитектору. Данный эпизод произошел в Валенсии летом 2017 года.

Рубиалес после разговора с женщиной на повышенных тонах, начал сильно трясти и толкать ее. По заключению врача, женщина получила травмы ребер, запястья и шейного отдела позвоночника.

Прокуратура Испании представила документ, где сообщается о том, что Рубиалес должен заплатить штраф за нанесение телесных повреждений (€ 2400).

Однако, испанец подал ответный иск на женщину, обвиняя ее в угрозах и домогательствах (штраф оценивается в € 1200).

Ранее сообщалось, что ФИФА огласила вердикт по поводу иска Юности к Динамо и Боруссии по трансферу Ярмоленко.