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Президент Федерации футбола Испании предстанет перед судом

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Испанец подал ответный иск.
Луис Рубиалес
Луис Рубиалес
Getty Images

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес предстанет перед судом, об этом сообщает Las Provincias.

По информации источника, испанец обвиняется в причинении телесных повреждений женщине-архитектору. Данный эпизод произошел в Валенсии летом 2017 года.

Рубиалес после разговора с женщиной на повышенных тонах, начал сильно трясти и толкать ее. По заключению врача, женщина получила травмы ребер, запястья и шейного отдела позвоночника. 

Прокуратура Испании представила документ, где сообщается о том, что Рубиалес должен заплатить штраф за нанесение телесных повреждений (€ 2400).

Однако, испанец подал ответный иск на женщину, обвиняя ее в угрозах и домогательствах (штраф оценивается в € 1200).

Ранее сообщалось, что ФИФА огласила вердикт по поводу иска Юности к Динамо и Боруссии по трансферу Ярмоленко.

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Теги: Луис Рубиалес, Федерация футбола Испании, вне игры
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