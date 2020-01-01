Зидан поддержал Вальверде

Француз признается, что ему жаль испанского специалиста.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением по поводу увольнения Эрнесто Вальверде из Барселоны.

“Мне очень жаль Вальверде, это плохая ситуация. Он хороший тренер, и я очень уважаю его.

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Мы как тренеры понимаем, где находимся. Если мы проиграем два матча, то меня снова станут критиковать, как это было полтора месяца назад. Такие вещи в футболе никогда не изменятся.

Я ожидаю, что Барселона с Сетьеном будет конкурентоспособна, впрочем как и всегда. Они будут выполнять свою работу, мы - свою. Это противостояние будет всегда“, - цитирует Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Вальверде не получит полную сумму компенсации за разрыв контракта с Барселоной.