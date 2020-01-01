Тренер Овьедо: Ошибка Лунина? Игроки тоже люди

Наставник считает, что судьбу встречи определил первый гол, а не ошибка украинского вратаря.

Главный тренер Реал Овьедо Хави Росада прокомментировал поражение команды в матче 23-го тура Сегунды.

"Игра была боевой, мы играли в свой футбол. Перед игрой проблем не было. Игроки неплохо проявили себя индивидуально, но нам нужно забыть это поражение и двигаться дальше.

Мы обязаны были заявить Андрея Лунина. Судьбу поединка определил первый гол, а не ошибка голкипера. Игроки тоже люди, все могут ошибаться. После матча я всех похвалил, и мы продолжим усердно работать", - цитирует Росада официальный сайт Овьедо.

Напомним, в дебютном матче Андрея Лунина за Овьедо украинец пропустил два мяча.