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Тренер Овьедо: Ошибка Лунина? Игроки тоже люди

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Наставник считает, что судьбу встречи определил первый гол, а не ошибка украинского вратаря.
Хави Росада
Хави Росада
instagram.com/realoviedo/

Главный тренер Реал Овьедо Хави Росада прокомментировал поражение команды в матче 23-го тура Сегунды.

"Игра была боевой, мы играли в свой футбол. Перед игрой проблем не было. Игроки неплохо проявили себя индивидуально, но нам нужно забыть это поражение и двигаться дальше.

Мы обязаны были заявить Андрея Лунина. Судьбу поединка определил первый гол, а не ошибка голкипера. Игроки тоже люди, все могут ошибаться. После матча я всех похвалил, и мы продолжим усердно работать", - цитирует Росада официальный сайт Овьедо.

Напомним, в дебютном матче Андрея Лунина за Овьедо украинец пропустил два мяча.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Овьедо, Овьедо, Сегунда, футбол, Испания
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