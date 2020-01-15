Лунин допустил ошибку в дебютном матче за Овьедо
Команда украинца проиграла матч со счетом 0:2.
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин отправился в аренду в Реал Овьедо и провел дебютный поединок за новый клуб.
Украинец попал в стартовый состав на матч против Альмерии, однако не сумел помочь своей команде выиграть. Хозяева поля дважды поразили ворота Лунина.
В одном эпизоде украинец допустил грубую ошибку - Лунин слишком далеко вышел из ворот и не нашел взаимопонимания с защитником Арибасом, чем воспользовался Дарвин Нуньес.
Матч Альмерия - Ольведо завершился со счетом 2:0.
Отметим, что команда Лунина по итогам 23 туров занимает 17-е место в турнирной таблице Сегунды.
Напомним, Андрей Лунин присоединился к Овьедо 15 января 2020 года.
Полная версия правил