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Лунин допустил ошибку в дебютном матче за Овьедо

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Команда украинца проиграла матч со счетом 0:2.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин отправился в аренду в Реал Овьедо и провел дебютный поединок за новый клуб.

Украинец попал в стартовый состав на матч против Альмерии, однако не сумел помочь своей команде выиграть. Хозяева поля дважды поразили ворота Лунина.

В одном эпизоде украинец допустил грубую ошибку - Лунин слишком далеко вышел из ворот и не нашел взаимопонимания с защитником Арибасом, чем воспользовался Дарвин Нуньес.

Матч Альмерия - Ольведо завершился со счетом 2:0.

Отметим, что команда Лунина по итогам 23 туров занимает 17-е место в турнирной таблице Сегунды.

Напомним, Андрей Лунин присоединился к Овьедо 15 января 2020 года.

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Теги: Андрей Лунин, Овьедо, Реал Овьедо, Сегунда, футбол, Испания
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