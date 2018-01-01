Сын Сетьена: Я *****, когда узнал, что мой отец возглавил Барселону

Сын не смог сдержать эмоции от такой новости.

Сын главного тренера Барселоны Кике Сетьена Ларо рассказал, как отреагировал о новости о том, что его отец станет тренером “сине-гранатовых“.

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“До момента назначения я уже видел слухи в различных СМИ. Когда отец подписывал контракт с Барсой, то я играл в Fortnite вместе с друзьями.

Папа позвонил мне, чтобы рассказать эту новость. Это та цель, к которой он стремился всю жизнь. Возглавить Барселону - большая радость для него.

******, мой отец будет тренировать Месси! Я вчера видел, как Лео тренируется, и у меня потекли слюни.

В детстве я был фанатом Реала, но Когда приехал Месси в Испанию, то я начал играть за Барселону в компьютерных играх. Теперь мой отец тренирует лучших в мире“, - цитирует Ларо El Larguero.

Отметим, что Сетьен заменил Вальверде на посту главного тренера клуба.