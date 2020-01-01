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Василий Кравец объяснил, почему вернулся в Луго

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Украине недолго думая, принял предложения клуба.
Василий Кравец
Василий Кравец
cdlugo.com

Украинский защитник Луго Василий Кравец прокомментировал свое решение о переходе в испанский клуб.

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“У меня были другие предложения, но после звонка от президента клуба, я знал, что должен вернуться в этот клуб, ведь это мой дом.

Что касается место в турнирной таблице (прим. - Луго занимает 20-ю строчку в Сегунде), то думаю, нам просто не везло. В команде хороший тренер и хорошие футболисты“, - приводит слова Кравца официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что контракт Рыбалки с турецким клубом был приостановлен.

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Теги: Василий Кравец, Луго, Сегунда, футбол
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