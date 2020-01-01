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Лунин проведет дебютный поединок за Реал Овьедо

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Украинец попал в стартовый состав в первом же матче в новом клубе.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Новичок Реал Овьедо Андрей Лунин попал в стартовый состав команды в гостевом матче против Альмерии в рамках Сегунды.

Украинский вратарь проведет дебютный поединок в составе испанского клуба. Отметим, что Лунин будет выступать под 25-м номером.

Матч должен состояться сегодня, 16 января. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Андрей Лунин присоединился к Овьедо на правах аренды до конца сезона.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Овьедо, Альмерия, Сегунда, футбол
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