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Вальверде не получит полную сумму компенсации за разрыв контракта с Барселоной

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Испанский специалист захотел разойтись мирно с каталонским клубом.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Бывший главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не получит полную сумму компенсации за разрыв контракта с клубом, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, испанский тренер перед началом переговоров об увольнение попросил своих представителей о том, чтобы они разошлись с клубом положительно.

Вальверде договорился о том, что Барселона заплатит большую часть компенсации, но не всю сумму, которая прописана в контракте.

Ранее Бартомеу назвал причину увольнения Вальверде.

Отметим, что новый главный тренер Барселоны может покинуть клуб по окончании сезона.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, футбол, Ла Лига
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