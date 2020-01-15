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Полузащитник Реала впервые с августа провел тренировку на поле

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У футболиста был разрыв крестообразных связок.
Марко Асенсио
Марко Асенсио
Getty Images

Полузащитник Реала Марко Асенсио вернулся к тренировкам команды впервые с августа прошлого гола, об этом сообщает Twitter “сливочных“.

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Испанский футболист пропустил первую половину сезона из-за травмы, которую получил в товарищеском матче с лондонским Арсеналом. У игрока было обнаружено разрыв крестообразных связок.

Отметим, что лидер Реала выбыл на неопределенный срок.

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Теги: Марко Асенсио, Реал Мадрид, футбол
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