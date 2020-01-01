Хави рассказал, почему отказал Барселоне

Испанский специалист признался, что пока не готов занять такую ответственную должность.

Главный тренер катарского Аль-Садда Хавьер Эрнандес являлся главным претендентом на замену Эрнесто Вальверде в Барселоне. Со специалистом даже успели провести переговоры, но в итоге отказался возглавлять команду и назвал причину своего решения.

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“Да, я получил официальное предложение возглавить Барселону от Эрика Абидаля и Оскара Грау. Но я отказался, потому что я пока не готов к такой работе.

Но это не значит, что я не вернусь в Барселону позже. Сейчас я полностью сосредоточен на Аль-Садде“, - цитирует Хави Mundo Deportivo.

Ранее новый тренер Барселоны Кике Сетьен признался, что он удивился, когда ему позвонили представители клуба.