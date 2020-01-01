Бартомеу: В один момент Хави возглавит Барселону

Президент не сомневается в том, что легендарный футболист вернется в клуб.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу заверил, что Хави станет главным тренером клуба.

“В один момент Хави возглавит Барселону. Я уверен в этом. Хави очень талантлив и прекрасно понимает наш футбол. У меня нет сомнений, что он вернется сюда.

Читай также: Хави: Все знают, что я мечтаю тренировать Барселону

Сейчас же наш тренер - Кике Сетьен. Он сказал, что будет работать в соответствии с нашей философией и стилем игры. Безусловно, что будут и изменения.

Могу предположить, что с учетом таланта Сетьена и того, какие здесь игроки, все будет отлично“, - цитирует Бартомеу Diario Sport.

Ранее Бартомеу назвал причину того, почему был уволен Вальверде.