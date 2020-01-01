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Бартомеу: В один момент Хави возглавит Барселону

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Президент не сомневается в том, что легендарный футболист вернется в клуб.
Хосеп Мария Бартомеу
Хосеп Мария Бартомеу
Getty Images

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу заверил, что Хави станет главным тренером клуба.

“В один момент Хави возглавит Барселону. Я уверен в этом. Хави очень талантлив и прекрасно понимает наш футбол. У меня нет сомнений, что он вернется сюда.

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Сейчас же наш тренер - Кике Сетьен. Он сказал, что будет работать в соответствии с нашей философией и стилем игры. Безусловно, что будут и изменения.

Могу предположить, что с учетом таланта Сетьена и того, какие здесь игроки, все будет отлично“, - цитирует Бартомеу Diario Sport.

Ранее Бартомеу назвал причину того, почему был уволен Вальверде.

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Теги: Хосеп Мария Бартомеу, Кике Сетьен, Хави, Барселона, Эрнесто Вальверде, футбол
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