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Лунин попал в заявку на матч против Альмерии

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Украинский вратарь может провести дебютный поединок.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com

Украинский вратарь Андрей Лунин, который перешел в Овьедо, попал в предварительную заявку на матч 23-го тура Сегудны против Альмерии.

Голкипер попал в список 20-ти футболистов, которые могут сыграть в матче. Отметим, что украинец заявлен в Овьедо под 25 номером.

Матч должен состояться завтра, 16 января. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин провел первую тренировку в испанском клубе.

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Теги: Андрей Лунин, Овьедо, Альмерия, Сегунда, футбол
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