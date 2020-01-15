Лунин попал в заявку на матч против Альмерии

Украинский вратарь может провести дебютный поединок.

Украинский вратарь Андрей Лунин, который перешел в Овьедо, попал в предварительную заявку на матч 23-го тура Сегудны против Альмерии.

Голкипер попал в список 20-ти футболистов, которые могут сыграть в матче. Отметим, что украинец заявлен в Овьедо под 25 номером.

Javi Rozada ha convocado a 20 jugadores para el desplazamiento y partido ante el @U_D_Almeria en los Juegos del Mediterráneo (jue, 21:00h) https://t.co/ST7ofAeWI5#AlmeríaRealOviedo#AlmeríaRealOviedo pic.twitter.com/mT3ZQ9yHui — Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020

Матч должен состояться завтра, 16 января. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин провел первую тренировку в испанском клубе.