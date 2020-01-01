Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азар: Нет смысла лгать. В Реал переходил с лишним весом

Комментариев: 0
Бельгиец не видит ничего плохого в этом.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар прокомментировал разговоры о том, что он перешел в стан “сливочных“ с лишним весом.

Читай также: Венгер сравнил Азара с лошадью

“Безусловно, это правда, что я пришел после отпуска с лишним весом. Нет смысла лгать. Но если я нахожусь в отпуске, я в отпуске. За это время я набрал около пяти килограммов.

Я из той категории людей, которые быстро набирают вес, но и быстро теряет его.

Когда я был в Лилле, то весил 72-73 кг, когда мне было 18, а, набрав мышечную массу, я стал весить 75 кг. В плохие дни для меня, мой вес был около 77 килограммов.

Летом мой вес составлял 80 кг, но всего за десять дней я сбросил его“, - приводит слова Азара Marca.

Отметим, что ранее бельгиец рассказал о взаимоотношениях с Зинедином Зиданом.

Поделись:
Теги: Эден Азар, Реал Мадрид, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь