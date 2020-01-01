Азар: Нет смысла лгать. В Реал переходил с лишним весом

Бельгиец не видит ничего плохого в этом.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар прокомментировал разговоры о том, что он перешел в стан “сливочных“ с лишним весом.

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“Безусловно, это правда, что я пришел после отпуска с лишним весом. Нет смысла лгать. Но если я нахожусь в отпуске, я в отпуске. За это время я набрал около пяти килограммов.

Я из той категории людей, которые быстро набирают вес, но и быстро теряет его.

Когда я был в Лилле, то весил 72-73 кг, когда мне было 18, а, набрав мышечную массу, я стал весить 75 кг. В плохие дни для меня, мой вес был около 77 килограммов.

Летом мой вес составлял 80 кг, но всего за десять дней я сбросил его“, - приводит слова Азара Marca.

Отметим, что ранее бельгиец рассказал о взаимоотношениях с Зинедином Зиданом.