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Реал приобрел звезду Аякса - De Telegraaf

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Нидерландский талант пополнит "сливочных" в летнее трансферное окно.
Ван де Бек
Ван де Бек
Getty Images

Полузащитник Аякса Ван де Бек присоединится к мадридскому Реалу в летнее трансферное окно, об этом сообщил главный обозреватель нидерландского De Telegraaf Валентейн Дриссен.

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“Ван де Бек не покинет команду в зимнее трансферное окно. По окончанию сезона он перейдет в мадридский Реал.

Запомните и запишите именно так. Контракт уже согласован. Манчестер Юнайтед уже может больше не обращаться в Аякс“, - заявил Дриссен.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал заинтересован в приобретении немецкого нападающего.

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Теги: Ван де Бек, Аякс, Реал Мадрид, футбол, трансфер
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