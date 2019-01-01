Азар: Перед матчами Зидан подходит и говорит пару слов, чтобы успокоить

Бельгиец отметил, что французский специалист поддерживает положительный настрой своих подопечных.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар рассказал о работе под руководством Зинедина Зидана.

“Я мечтал перейти в Реал. Когда я в детстве начал играть в футбол, я болел за этот клуб. Зидан был моим кумиром. Я хотел перейти в Реал после ЧМ-2018, но Челси отклонил предложение.

Зидан не говорит много. Перед матчем он подходит и говорит пару слов, чтобы успокоить тебя. Сначала у меня не все получалось, но он сказал мне расслабиться.

Он - нормальный парень и не жалуется ни на что, он старается говорить ближе к делу. Он любит своих игроков и поддерживает положительный настрой в команде. Ощущается, что тренер нравится футболистам, даже тем, которые не играют. Он понимает, что чувствуют игроки, потому что был на нашем месте“, - цитирует Азара AS.

В этом сезоне Азар сыграл 13 матчей за Реал, где отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее Эден Азар заявил, что вернется в Челси.