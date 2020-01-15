Лунин провел первую тренировку с Овьедо

Украинец в ближайшее время может дебютировать за команду.

Голкипер Овьедо Андрей Лунин приступил к тренировкам со своей новой командой.

Último entrenamiento antes de viajar a Almería #RealOviedo pic.twitter.com/MUPpxmsCH4 — Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020

Ожидается, что украинец может дебютировать за клуб завтра в матче против Альмерии.

Напомним, Андрей Лунин присоединился к Овьедо на правах аренды до конца сезона.

Матч Альмерия - Реал Овьедо состоится завтра, 16 января, в 22:00 по киевскому времени.