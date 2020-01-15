Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лунин провел первую тренировку с Овьедо

Комментариев: 0
Украинец в ближайшее время может дебютировать за команду.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/RealOviedo

Голкипер Овьедо Андрей Лунин приступил к тренировкам со своей новой командой.

Ожидается, что украинец может дебютировать за клуб завтра в матче против Альмерии.

Напомним, Андрей Лунин присоединился к Овьедо на правах аренды до конца сезона.

Матч Альмерия - Реал Овьедо состоится завтра, 16 января, в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Лунин, Реал Овьедо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь