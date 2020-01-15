Лунин стал игроком Овьедо

Украинский голкипер сменил клубную прописку.

Вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, присоединился к Овьедо на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс- служба испанской команды.

В ближайшее время в клубе состоится презентация украинца.

Напомним, первую часть сезона Лунин провел в аренде в Вальядолиде, где сыграл всего два матча в Кубке Испании.

Таким образом, Реал и Вальядолид договорились о досрочном разрыве контракта об аренде футболиста.

На данный момент Овьедо занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды.