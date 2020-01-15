Лунин стал игроком Овьедо
Украинский голкипер сменил клубную прописку.
Вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, присоединился к Овьедо на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс- служба испанской команды.
В ближайшее время в клубе состоится презентация украинца.
Lunin: “Quiero ayudar al #RealOviedo y crecer con el equipo” #LuninOviedista pic.twitter.com/DlKsXystb3— Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020
Напомним, первую часть сезона Лунин провел в аренде в Вальядолиде, где сыграл всего два матча в Кубке Испании.
Таким образом, Реал и Вальядолид договорились о досрочном разрыве контракта об аренде футболиста.
На данный момент Овьедо занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды.
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