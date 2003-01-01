Новый тренер Барселоны: Я удивился, когда мне позвонили

Кике Сетьен отметил, что под его руководством команда будет играть красиво.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал свое назначение.

“Конечно, я был удивлен, когда получил звонок. Предложение Барселоны стало для меня сюрпризом, и мне не понадобилось больше пяти минут, чтобы его принять.

Никогда не думал, что Барселона будет интересоваться мной, учитывая мое не слишком внушительное резюме.

Пока я могу гарантировать то, что гарантировал всем своим клубам: команда будет играть красиво“, - цитирует специалиста Marca.

Напомним, Барселона впервые с 2003 года уволила тренера по ходу сезона.