Бартомеу назвал причину увольнения Вальверде

Президент каталонцев отметил, что в клубе остались довольны работой испанского специалиста.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу рассказал, почему руководство каталонского клуба решило уволить Эрнесто Вальверде.

“Я всегда доверял Эрнесто. Клуб был доволен его работой. Замена тренера - это реакция на разочаровывающую динамику первой команды, несмотря на хорошие результаты.

Мы обсудили ситуацию с Вальверде, он не новичок в этом деле. Решили, что команде нужен новый толчок со сменой тренера, новое видение.

Я благодарю Эрнесто за его прощальное письмо. У нас были близкие отношения, и он сделал команду лучше. Вальверде заслуживает уважения“, - цитирует Бартомеу пресс-служба каталонцев.

Ранее Лионель Месси прокомментировал отставку Эрнесто Вальверде.