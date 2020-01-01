Дель Боске: Решение Барселоны по поводу Вальверде меня удивило
Испанец считает, что сейчас во всех командах легко расстаются с тренерами.
Испанский специалист Висенте Дель Боске заявил, что бывший наставник Барселоны Эрнесто Вальверде не заслуживал увольнения.
“Мне трудно судить о том, чем руководствовалось руководство Барселоны, но решение уволить Вальверде меня удивило.
Вальверде - один из тех тренеров, у которых есть свой стиль, к тому же результаты его команды не можно назвать провальными.
Хотя, сейчас слишком легко расстаются с тренерами даже в Англии, где раньше давали достаточно времени для реализации своих идей“, - цитирует Дель Боске AS.
Ранее Лионель Месси прокомментировал отставку Эрнесто Вальверде.
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