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Дель Боске: Решение Барселоны по поводу Вальверде меня удивило

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Испанец считает, что сейчас во всех командах легко расстаются с тренерами.
Висенте Дель Боске
Висенте Дель Боске
Getty Images

Испанский специалист Висенте Дель Боске заявил, что бывший наставник Барселоны Эрнесто Вальверде не заслуживал увольнения.

“Мне трудно судить о том, чем руководствовалось руководство Барселоны, но решение уволить Вальверде меня удивило.

Вальверде - один из тех тренеров, у которых есть свой стиль, к тому же результаты его команды не можно назвать провальными.

Хотя, сейчас слишком легко расстаются с тренерами даже в Англии, где раньше давали достаточно времени для реализации своих идей“, - цитирует Дель Боске AS.

Ранее Лионель Месси прокомментировал отставку Эрнесто Вальверде.

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Теги: футбол, Висенте Дель Боске, Эрнесто Вальверде, Барселона
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