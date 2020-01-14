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Барселона и Реал получили соперников в 1/16 финала Кубка Испании

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В Испании состоялась жеребьевка Кубка страны.
Определились пары 1/16 финала Кубка Испании
Определились пары 1/16 финала Кубка Испании
Getty Images

В Испании прошла жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Кубка страны.

По ее результатам Барселона встретится с Ибица-Эйвиссой, Реал Мадрид сыграет против Саламанки, а Атлетико проведет поединок с Лионесой. Действующий обладатель титула Валенсия встретится с Логроньесой.

Вашему вниманию все пары 1/16 финала Кубка Испании:

Ибица - Барселона
УД Логронье - Валенсия
Культураль Леонеса - Атлетико (Мадрид)
Унионистас де Саламанка - Реал (Мадрид)
Эбро - Леганес 
Бадахос - Эйбар 
Бадалона - Гранада 
Рекреативо - Осасуна 
Райо Вальекано - Бетис
Мирандес - Сельта
Тенерифе - Вальядолид
Жирона - Вильярреал 
Эльче - Атлетик (Бильбао)
Сарагоса - Мальорка
Севилья - Леванте 
Реал Сосьедад - Эспаньол

Отметим, что команды сыграют один матч. Базовая дата проведения поединков - 21, 22 и 23 января.

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Теги: футбол, Кубок Испании, Реал, Барселона, результаты жеребьевки
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