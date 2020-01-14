Барселона и Реал получили соперников в 1/16 финала Кубка Испании

В Испании состоялась жеребьевка Кубка страны.

В Испании прошла жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Кубка страны.

По ее результатам Барселона встретится с Ибица-Эйвиссой, Реал Мадрид сыграет против Саламанки, а Атлетико проведет поединок с Лионесой. Действующий обладатель титула Валенсия встретится с Логроньесой.

Вашему вниманию все пары 1/16 финала Кубка Испании:

Ибица - Барселона

УД Логронье - Валенсия

Культураль Леонеса - Атлетико (Мадрид)

Унионистас де Саламанка - Реал (Мадрид)

Эбро - Леганес

Бадахос - Эйбар

Бадалона - Гранада

Рекреативо - Осасуна

Райо Вальекано - Бетис

Мирандес - Сельта

Тенерифе - Вальядолид

Жирона - Вильярреал

Эльче - Атлетик (Бильбао)

Сарагоса - Мальорка

Севилья - Леванте

Реал Сосьедад - Эспаньол

🏆 ¡¡¡Estos son los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey!!!



😜 ¡Ahhh! ¡Y no te olvides! #LaCopaMola



ℹ️ Tienes toda la información en https://t.co/3KBWvvLGuH. pic.twitter.com/QmgClPNw5H — RFEF (@rfef) January 14, 2020

Отметим, что команды сыграют один матч. Базовая дата проведения поединков - 21, 22 и 23 января.