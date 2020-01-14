Барселона и Реал получили соперников в 1/16 финала Кубка Испании
В Испании прошла жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Кубка страны.
По ее результатам Барселона встретится с Ибица-Эйвиссой, Реал Мадрид сыграет против Саламанки, а Атлетико проведет поединок с Лионесой. Действующий обладатель титула Валенсия встретится с Логроньесой.
Вашему вниманию все пары 1/16 финала Кубка Испании:
Ибица - Барселона
УД Логронье - Валенсия
Культураль Леонеса - Атлетико (Мадрид)
Унионистас де Саламанка - Реал (Мадрид)
Эбро - Леганес
Бадахос - Эйбар
Бадалона - Гранада
Рекреативо - Осасуна
Райо Вальекано - Бетис
Мирандес - Сельта
Тенерифе - Вальядолид
Жирона - Вильярреал
Эльче - Атлетик (Бильбао)
Сарагоса - Мальорка
Севилья - Леванте
Реал Сосьедад - Эспаньол
🏆 ¡¡¡Estos son los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey!!!— RFEF (@rfef) January 14, 2020
😜 ¡Ahhh! ¡Y no te olvides! #LaCopaMola
ℹ️ Tienes toda la información en https://t.co/3KBWvvLGuH. pic.twitter.com/QmgClPNw5H
Отметим, что команды сыграют один матч. Базовая дата проведения поединков - 21, 22 и 23 января.
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