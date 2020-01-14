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Месси - Вальверде: Вы не только большой профессионал, но и прекрасный человек

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Аргентинец трогательно обратился к бывшему наставнику.
Лионель Месси и Эрнесто Вальверде
Лионель Месси и Эрнесто Вальверде
Getty Images

Капитан Барселоны Лионель Месси прокомментировал увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

“Спасибо за все, мистер. Уверен, вы будете добиваться успеха везде, где окажетесь, потому что вы не только большой профессионал, но и прекрасный человек. Удачи. Обнимаю“, - написал аргентинец на своей странице в Instagram.

Ранее Эрнесто Вальверде попрощался с Барселоной.

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Теги: футбол, Барселона, Эрнесто Вальверде, Лионель Месси
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