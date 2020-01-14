Месси - Вальверде: Вы не только большой профессионал, но и прекрасный человек

Аргентинец трогательно обратился к бывшему наставнику.

Капитан Барселоны Лионель Месси прокомментировал увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

“Спасибо за все, мистер. Уверен, вы будете добиваться успеха везде, где окажетесь, потому что вы не только большой профессионал, но и прекрасный человек. Удачи. Обнимаю“, - написал аргентинец на своей странице в Instagram.

Ранее Эрнесто Вальверде попрощался с Барселоной.