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Реал заинтересован в приобретении Вернера

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"Сливочные" следят за 23-летним нападающим.
Тимо Вернер
Тимо Вернер
Getty Images

Нападающий РБ Лейпцига Тимо Вернер может перейти в мадридский Реал, об этом сообщает Sky Sport.

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По информации источника, “сливочные“ заинтересованы в приобретение 23-летнего нападающего. Руководство мадридского клуба видят в Вернере футболиста, который смог бы навязать конкуренцию Кариму Бензему.

Лука Йович, который был куплен прошлым летом, пока не сумел адаптироваться к требованиям Реала. 

“Сливочные“ намерены приобрести Вернера в летнее трансферное окно. Трансфер немецкого форварда обойдется Реалу в 60 миллионов евро, сумма которая прописана в контракте игрока. 

В текущем сезоне Вернер провел за Лейпциг 25 матчей во всех турнирах, где сумел забить 23 мяча и отдать 10 результативных передач. Контракт футболиста с немецким клубом заканчивается в 2023-м году.

Ранее Зидан азвал футболиста, который в будущем станет звездой Реала.

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Теги: Тимо Вернер, РБ Лейпциг, Карим Бензема, Реал Мадрид, футбол, трансфер
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