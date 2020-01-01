Реал заинтересован в приобретении Вернера

"Сливочные" следят за 23-летним нападающим.

Нападающий РБ Лейпцига Тимо Вернер может перейти в мадридский Реал, об этом сообщает Sky Sport.

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По информации источника, “сливочные“ заинтересованы в приобретение 23-летнего нападающего. Руководство мадридского клуба видят в Вернере футболиста, который смог бы навязать конкуренцию Кариму Бензему.

Лука Йович, который был куплен прошлым летом, пока не сумел адаптироваться к требованиям Реала.

“Сливочные“ намерены приобрести Вернера в летнее трансферное окно. Трансфер немецкого форварда обойдется Реалу в 60 миллионов евро, сумма которая прописана в контракте игрока.

В текущем сезоне Вернер провел за Лейпциг 25 матчей во всех турнирах, где сумел забить 23 мяча и отдать 10 результативных передач. Контракт футболиста с немецким клубом заканчивается в 2023-м году.

Ранее Зидан азвал футболиста, который в будущем станет звездой Реала.