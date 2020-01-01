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Вальверде попрощался с Барселоной

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Испанский специалист поблагодарил всех за проделанную работу.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Бывший главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал свое увольнение из клуба.

“Мое время в качестве главного тренера Барселоны подошло к концу. Это были напряженные два с половиной года - с самых первых минут.

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Я получал удовольствия, празднуя победы и трофеи, но также были и другие моменты - трудные и тяжелые.

Конечно, я хотел бы поблагодарить игроков за все их усилия, которые позволили нам вместе завоевать четыре трофея.

С этого дня я желаю удачи им всем, а также новому тренеру Кике Сетьену“, - цитирует письмо Вальверде El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер Барселоны может покинуть команду в конце сезона.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Кике Сетьен, футбол
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