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Стало известно, сколько Реал получил за победу в Суперкубке Испании

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"Сливочные" получили столько же, сколько и три других клуба вместе взятых.
Реал Мадрид
Реал Мадрид
Getty Images

Мадридский Реал одержал победу в новом обновленном Суперкубке Испании.

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По информации As, “сливочные“ получат 12 миллионов евро. Каждый игрок мадридского Реала получит 150 тысяч евро в качестве призовых.

Финалист турнира мадридский Атлетико получит четыре миллиона евро, а в то время как Барселона - 6 миллионов. Валенсия за турнир смогла заработать 1,7 миллиона евро.

Вашему вниманию серия пенальти и обзор финального матча.

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Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Валенсия, Суперкубок Испании, футбол
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