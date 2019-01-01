Стало известно, сколько Реал получил за победу в Суперкубке Испании
"Сливочные" получили столько же, сколько и три других клуба вместе взятых.
Мадридский Реал одержал победу в новом обновленном Суперкубке Испании.
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По информации As, “сливочные“ получат 12 миллионов евро. Каждый игрок мадридского Реала получит 150 тысяч евро в качестве призовых.
Финалист турнира мадридский Атлетико получит четыре миллиона евро, а в то время как Барселона - 6 миллионов. Валенсия за турнир смогла заработать 1,7 миллиона евро.
Вашему вниманию серия пенальти и обзор финального матча.
Полная версия правил