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Новый главный тренер Барселоны может покинуть клуб по окончании сезона

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Договор подписан с некоторыми условиями.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Новый главный тренер Барселоны Кике Сетьен может покинуть клуб по окончании сезона, об этом сообщает журналист ESPN Мойло Ренс.

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По информации источника, испанский специалист подписал контрактное соглашение на два с половиной года по схеме “0,5+1+1“.

Таким образом, руководство “сине-гранатовых“ будут принимать решение по поводу тренера после каждого сезона.

Напомним, что Кике Сетьен заменил на посту главного тренера Эрнесто Вальверде, который был отправлен в отставку.

Отметим, что Барселона впервые с 2003-го года уволила тренера по ходу сезона.

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Теги: Кике Сетьен, Эрнесто Вальверде, Барселона, Ла Лига, футбол
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