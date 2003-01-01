Новый главный тренер Барселоны может покинуть клуб по окончании сезона

Договор подписан с некоторыми условиями.

Новый главный тренер Барселоны Кике Сетьен может покинуть клуб по окончании сезона, об этом сообщает журналист ESPN Мойло Ренс.

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По информации источника, испанский специалист подписал контрактное соглашение на два с половиной года по схеме “0,5+1+1“.

Таким образом, руководство “сине-гранатовых“ будут принимать решение по поводу тренера после каждого сезона.

Напомним, что Кике Сетьен заменил на посту главного тренера Эрнесто Вальверде, который был отправлен в отставку.

Отметим, что Барселона впервые с 2003-го года уволила тренера по ходу сезона.