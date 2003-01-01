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Барселона впервые с 2003-го года уволила тренера по ходу сезона

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Прошлый раз был уволен Луи ван Гал.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Руководство сообщило об увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера клуба.

Каталонский клуб впервые за 17 лет уволил наставника команды по ходу сезона. Последний раз такое произошло в 2003 году, когда свой пост покинул Луи ван Гал, из-за отставания от первого места в таблице Примеры на 20 очков.

Радимир Антич, который пришел на замену нидерландскому специалисту, не сумел изменить ход событий. Барселона тогда заняла шестое место по итогу сезона, отставая на 22 очка от лидера.

Отметим, что новым главным тренером Барселоны стал Кике Сетьен, который заключил соглашение до 2022 года. Последним местом работы Сетьена был Бетис. 

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Ла Лига, футбол, Кике Сетьен
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